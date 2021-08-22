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Masterchef Şükrü Özsarı kaç yaşında aslen nereli Masterchef Şükrü yaşı kaç?

Masterchef Şükrü Özsarı kaç yaşında aslen nereli Masterchef Şükrü yaşı kaç?

Masterchef 2021'nin ana kadrosuna giren isimlerden biri de iddialı olduğunu her fırsatta söyleyen Şükrü Özsarı oldu. Rakibi Hamza ile atışmaları ile yarışmaya renk katan Şükrü Özsarı 28 yaşında İzmir'Den yarışmaya katılıyor.

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MasterChef Şükrü Özsarı, Masterchef 2021'in dikkat çeken iddialı yarışmacıları arasından biri oldu. Ana kadroya girmeyi hak kazanan Masterchef Şükrü 28 yaşında ve aslen İzmirli. 

Şükrü Özsarı, 28 yaşında ve yarışmaya İzmir'den yarışmaya katılıyor. Şükrü Özsarı, Masterchef yarışmasında adını duyuran, alanında eğitimli bir aşçıdır. Yarışmada jüriden iki evet alarak bir üst tura geçen ancak üçlü düelloda elenen Masterchef Şükrü, hem jürinin hem de izleyicilerin beğenisini topladı.

Yemek yapmayı çok sevdiğini ve bu alanı seçmekten asla pişman olmadığını söyleyen yarışmacı Şükrü Özsarı ciğer ile geçer not almaya çalıştı.

Bir erkek kardeşi ve bir ablası olan Özsarı’nın en büyük destekçisi ise ailesi ve yakınları. Özellikle sıkı bir Masterchef izleyicisi olan ablası, kardeşinin yarışmaya katılması için yönlendirmiş.

Üçlü düello turunda Şükrü Özsarı, Mehmet Ürker ve Hamza Mercimek ile kapıştı. Yarışmacılardan istenen yemek karnıyarık ve pilav yapması istendi. Bu turu ikinci olarak bitiren Şükrü Özsarı, bu sezon uygulanan yeni kurala göre Mehmet şefin seçimiyle final turuna çıktı.

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