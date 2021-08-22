Tunahan Ak kimdir nereli yaşı kaç Masterchef Tunahan instagram adresi nedir?

Masterchef 2021'nin ana kadrosunun en renkli yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak bu sezonun en çok konuşulan ve takip edilen ismi olmayı şimdiden başardı. Espirileri ile jüriyi kırıp geçiren Tunahan Ak henüz 19 yaşında kendini 'ergen' olarak tanımlayan Tunahan Ak instagram hesabı ttunahanak ve 188 bin kişi tarafından takip ediliyor.

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Masterchef 2021'nin ana kadrosuna giren 5. isim de Tunahan Ak oldu. Elemelerde yaptığı espriler ve şakalar ile hem jürinin hem de seyircinin gönlünü kazanan Tunahan Ak daha şimdiden yarışmanın en favori isimlerinden biri oldu bile. MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye’ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

Tunahan Ak ile şefler arasındaki diyaloglar, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mehmet şefin “Eti nasıl pişirmek istedin?” sorusuna “Tavada” şeklinde cevap vermesi Danilo şef ve Somer şefi çok güldürdü. Mehmet şef, derece olarak demek istiyorum deyince Tunahan’ın 60 derece cevabı iki şefe kahkaha attırdı. Mehmet şef, bu cevaplar karşısında “Kamera şakası falan değilsin dimi” diyerek tepki verdi.