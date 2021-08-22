BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL

Tunahan Ak kimdir nereli yaşı kaç Masterchef Tunahan instagram adresi nedir?

Tunahan Ak kimdir nereli yaşı kaç Masterchef Tunahan instagram adresi nedir?

Masterchef 2021'nin ana kadrosunun en renkli yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak bu sezonun en çok konuşulan ve takip edilen ismi olmayı şimdiden başardı. Espirileri ile jüriyi kırıp geçiren Tunahan Ak henüz 19 yaşında kendini 'ergen' olarak tanımlayan Tunahan Ak instagram hesabı ttunahanak ve 188 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Abone ol

Masterchef 2021'nin ana kadrosuna giren 5. isim de Tunahan Ak oldu. Elemelerde yaptığı espriler ve şakalar ile hem jürinin hem de seyircinin gönlünü kazanan Tunahan Ak daha şimdiden yarışmanın en favori isimlerinden biri oldu bile.  MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye’ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

Tunahan Ak ile şefler arasındaki diyaloglar, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mehmet şefin “Eti nasıl pişirmek istedin?” sorusuna “Tavada” şeklinde cevap vermesi Danilo şef ve Somer şefi çok güldürdü. Mehmet şef, derece olarak demek istiyorum deyince Tunahan’ın 60 derece cevabı iki şefe kahkaha attırdı. Mehmet şef, bu cevaplar karşısında “Kamera şakası falan değilsin dimi” diyerek tepki verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum: Giresunlu afetzedelerin konutları bu yılın sonuna kadar teslim edilecek
Bakan Kurum: Giresunlu afetzedelerin konutları bu yılın sonuna kadar teslim edilecek
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Bu yıl 1,5 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Bu yıl 1,5 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz
Masterchef Şükrü Özsarı kaç yaşında aslen nereli Masterchef Şükrü yaşı kaç?
Masterchef Şükrü Özsarı kaç yaşında aslen nereli Masterchef Şükrü yaşı kaç?
Antalya'da Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda Türk bayrağına ateş açtılar
Antalya'da Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda Türk bayrağına ateş açtılar
Masterchef Hamza Mercimek nereli yaşı kaç? Masterchef Hamza kimdir?
Masterchef Hamza Mercimek nereli yaşı kaç? Masterchef Hamza kimdir?
Hakan Çalhanoğlu ilk maçında İtalya'yı salladı! 1 gol 1 asist
Hakan Çalhanoğlu ilk maçında İtalya'yı salladı! 1 gol 1 asist
Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza görev yapıyor
Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza görev yapıyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu İstanbul mavi olmaya adım adım! 344 bin 792 kişi kaldı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu İstanbul mavi olmaya adım adım! 344 bin 792 kişi kaldı!
Muharrem İnce'den Tunç Soyer'e afiş tepkisi! Sen kiminle dans ettiğini bileceksin
Muharrem İnce'den Tunç Soyer'e afiş tepkisi! Sen kiminle dans ettiğini bileceksin
Burcu Önal kimdir Masterchef Burcu kaç yaşında aslen nereli?
Burcu Önal kimdir Masterchef Burcu kaç yaşında aslen nereli?