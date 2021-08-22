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Batuhan Karadeniz, Iğdırspor ile sözleşme imzaladı

Batuhan Karadeniz, Iğdırspor ile sözleşme imzaladı

30 yaşındaki futbolcu Batuhan Karadeniz 3. lige yeni yükselen Iğdırspor ile sözleşme imzaladı.

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'un ardından 3. lig takımı Iğdırspor'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Batuhan Karadeniz ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen Batuhan Karadeniz 2 farklı zamanda giydiği Beşiktaş formasıyla bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayarak önce Trabzonspor ardından Eskişehir olmak üzere ülkenin pek çok takımında forma giydi.

Son 5 sezonda da Şanlıurfa, Sakarya, Adana D.S, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Hekimoğlu Trabzon formalarını giyen Karadeniz, bu sezon da Iğdırspor'da oynayacak.

30 gol 8 asist
Geçen sezon 38 maçta 30 gol 8 asist kaydeden tecrübeli ismin Iğdırspor'a transfer olması herkesi şaşırttı.

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