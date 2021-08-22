Masterchef Dilara kaç yaşında aslen nereli Dilara Başaran mesleği nedir?

Eleme oyunlarında yaptığı yemekler ile jüriden tam not alarak kadroya giren Dilara Başaran kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Masterchef Dilara mesleği nedir?

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Masterchef 2021'in ana kadrosuna girmek için yarışan isimlerden biri olan Dilara Başaran tadım aşaması sonrasında en başarılı olan isimler mısır ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yaptı ve en başarılı tabağın sahibi MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanarak önlüğü alan isim oldu. Bu gelişmenin ardından Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları merak konusu oldu.

Dilara Başaran kimdir: Dilara Başaran, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılmıştır. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu meslekle severek uğraşıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünmektedir.