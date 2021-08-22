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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Yangına Balıkesir'den ve Kütahya'nın Simav ilçesinden itfaiye ekipleri ile bir iş makinesi de çalışmalara katılıyor.

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İlçe kırsalındaki Çanakçı Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 2 ilk müdahale aracı, 11 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile gönderilen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ayrıca, 4 helikopter ile söndürme çalışmasına havadan destek sağlanıyor.

Balıkesir'den ve Kütahya'nın Simav ilçesinden itfaiye ekipleri ile bir iş makinesi de çalışmalara katılıyor.

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