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Aşı karşıtı yayın yapan radyo spikeri koronavirüs nedeniyle öldü

Aşı karşıtı yayın yapan radyo spikeri koronavirüs nedeniyle öldü

ABD'de bir radyoda aşı karşıtı yayınlar yapan ünlü sunucu Phil Valentines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Valentine, koronavirüse yakalandıktan sonra pişman olarak takipçilerinden aşı olmalarını istemişti.

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı karşıtı radyo sunucusu Phil Valentine, kaldırıldığı hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

61 yaşındaki sunucunun ölümünü çalıştığı Nashville radyo istasyonu Super Talk doğruladı.

Valentine, hastaneye kaldırılmadan önce dinleyicilerine, "Bu koronavirüse yakalanırsam ölme şansım var mı?" diye düşünmelerini söylemişti. Eğer öyleyse onlara aşı olmalarını tavsiye etmiş, muhtemelen ölmeyeceğini düşündüğü için aşı olmamayı seçtiğini söylemişti.

Son pişmanlık fayda etmedi

Valentine, koronavirüse yakalandıktan sonra ise takipçilerinden aşı olmalarını istemişti.

Yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra erkek kardeşi Mark Valentine, 'aşılama konusunda daha sesli bir savunucusu olmadığı' için pişmanlık duyduğunu söyledi.

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