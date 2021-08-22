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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte aşı yaptıranların sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte aşı yaptıranların sayısını açıkladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya,, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı" açıklamasında bulundu.

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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden aşılama sayılarını açıklayarak mavi renk için 344 bin 792 kişi kaldığını ifade etti.

Yerlikaya, "Aşı en büyük gücümüz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla birinci doz 8 milyon 447 bin 576, ikinci doz 6 milyon 272 bin 845, üçüncü doz 1 milyon 23 bin 712 toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı" ifadelerini kullandı.

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