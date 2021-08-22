İngiltere kırmızı listede tuttuğu Türkiye'ye seyahat engelini kaldırıyor

Salgın tedbirleri meyve verdi. İngiltere, kırmızı listede tuttuğu Türkiye'ye seyahat engelini kaldırmaya hazırlanıyor. Turizmde en büyük rakiplerimiz İspanya, Yunanistan ve Portekiz için ise yasaklar sürecek.

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Pandemi öncesinde ülkemize en fazla turist gönderen ülkeler listesinde üçüncü sırada yer alan İngiltere, Türkiye'ye koyduğu seyahat engelini kaldırmaya hazırlanıyor. The Times gazetesine konuşan hükumete yakın kaynaklar, kritik kararın önümüzdeki hafta açıklanacağını belirtti. İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi Türkiye'nin turizm alanındaki en büyük rakiplerinin ise kırmızı listede kalacağı ifade ediliyor.

"Türkiye çoktan hak etti"

PC Agency seyahat danışmanlığının kurucusu Paul Charles, "Türkiye, özellikle otellerde ve diğer turistik bölgelerde en iyi salgın tedbirlerini alan ülke konumunda bulunuyor. Enfeksiyon oranlarını düşürmek için hem hükumet hem de turizm sektörü tüm gücüyle çalışıyor. Türkiye, yeşil listede olmayı çoktan hak ediyor" açıklamasında bulundu.