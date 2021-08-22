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Masterchef Burcu evli mi eşi İbrahim Önal kimdir nerede yaşıyor?

Masterchef Burcu evli mi eşi İbrahim Önal kimdir nerede yaşıyor?

Masterchef 2021'in 16 kişilik ana kadrosu belli oldu. Masterchef'in ana kadrosuna giren 8. isim ise ilk günden beri iddiası ile konuşulan, sempatik hareketleri ile sevilen isim Burcu Önal oldu. Çinli bir ailede büyüyen Burcu aslen Diyarbakırlı 34 yaşında ve İbrahim Önal ile evli.

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Masterchef 2021'nin 16 kişilik kadrosu belli oldu. Kadrıya giren isimlerden biri de daha önce de yarışmaya katılan fakat elenen Burcu Önal oldu. Sempatik tavırları ve iddiası ile konuşulan Burcu Önal'ın yıllar önce henüz çocukken Ajda Pekkan'ın sahnesine çıktığı ve oan vokal yaptığı ortaya çıktı. Restoran açan Burcu Önal'ın konuklarından biri de yine Ajda Pekkan olmuş. . Peki kimdir Burcu Önal, kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Burcu Önal,  İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya’da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı’nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.

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