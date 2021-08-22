Kaçak göçmenlerin kaldığı yeraltı sığınakları tespit edildi

Türkiye'ye getirilen kaçak göçmenler, 'şok evi' adı verilen yerlerde saklanıyor. Güvenlik güçleri, bu evleri geniş bir çembere alıyor, göçmenler farklı yöne kaçmaya çalışsa da çemberden çıkamıyor. Göçmenlerin saklanmak için toprak altına kurdukları sığınaklar da tespit edildi.

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Türkiye, doğu sınırında düzensiz göçle mücadele ederken yurt içinde de operasyonlar devam ediyor.

Organizatörler tarafından büyük veya küçük gruplar halinde getirilen göçmenler, 'şok evi' adı verilen metruk yerlerde, kullanılmayan binalarda saklanılıyor. Güvenlik güçleri ise bu evleri tespit ettikten sonra geniş bir çembere alıyor.

Yakalanacağını anlayan göçmenlerse gruplar halinde farklı yönlere kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışan göçmenler, çember içine alınmasının ardından polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanıyor.

Organizatörler ayrıca apartmanlardaki daireleri de göçmenleri saklamak için kullanıyor. Fakat bu yöntem de güvenlik güçleri tarafından deşifre edildi.

Bunun yanı sıra insansız hava araçlarından ve devriyelerden saklanmak için toprak altına kurdukları sığınaklar da tespit edildi.

Ayrıca organizatörler, operasyon anında çeşitli yöntemlerle güvenlik güçlerini engellemeye çalışıyorlar. Güvenlik güçlerinin araçlarına çarparak operasyonları engellemeye uğraşıyorlar.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre evde sakladıkları göçmenlerden ekmek ve su karşılığı günlük 20 lira ayrıca para alıyorlar.