Milhan ne demek anlamı nedir 2021 Masterchef Milhan kimdir?

Masterchef 2021'in ana kadrosuna giren 2. isim olan Milhan Erdem yaptığı yemek ile juriyi mest etti. Peki İstanbul Nişantaşı’nda Lübnan mutfağında çalışan Milhan Erdem kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Milhan ne demek, anlamı nedir?

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Ekranların en çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye’de 2021'nin ana kadrosu belli oldu. MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren ikinci isim Milhan Erdem oldu. Gecenin en iyi yemeğini hazırlayan Milhan Erdem’in yaşı, nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Milhan Erdem kimdir? İşte MasterChef Milhan Erdem hakkındaki bilgiler…

MASTERCHEF MİLHAN ERDEM KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya’da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya’da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı’nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan’da eğitimler vermiş ve Almanya’da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.

2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.

İzmir’de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye’de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.