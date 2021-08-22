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Eski Afgan bakan Almanya'da bisikletli yemek kuryeliği yapıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski Afgan bakan Almanya'da bisikletli yemek kuryeliği yapıyor

Eski Afganistan İletişim ve Teknoloji Bakanı Sayed Ahmad Saadat'ın Almanya'nın Leipzig şehrinde bisikletli yemek kuryeliği yaptığı ortaya çıktı.

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Leipziger Volkszeitung adlı yerel gazetenin haberinde; eski Afgan hükümetinde İletişim ve Teknoloji Bakanı olan Sayed Ahmad Saadat'ın Aralık 2020'de bakanlıktan ayrılarak Almanya'nın Saksonya eyaletine geldiği belirtildi.

Saadat'ın parası bittiği için Leipzig şehrinde yemek teslimatı firmasında bisikletli kurye olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde Saadat'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Şu an basit bir hayat yaşıyorum. Almanya'da kendimi güvende hissediyorum. Leipzig'teki hayatımdan memnunum. Almanca kursuna gidebilmek ve daha fazla eğitim almak için para biriktirmek istiyorum. Birçok iş müracaatında bulundum ama bir sonuç çıkmadı. Şimdiki hayalim Alman telekom şirketinde çalışmak."

Eski bakanın daha önce İngiltere'de ikamet ettiği ve eski Kabil hükümetinden aldığı davetle Afganistan'a giderek bakan olduğu kaydedildi.

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