Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan diplomasisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Görüşmede Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi de konuşuldu. Erdoğan ayrıca Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmeleri de gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin dijital yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sertifikasına Türkiy'yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ve vize serbestisi başta olmak üzere 18 Mart Mutabakatı'nın bir bütün olarak hayata geçirilmesine yönelik beklentisini yineledi.

Afganistan'daki son gelişmelerin Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında Avrupa Birliğinin PESCO projesinde yer almasının önemini ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mevcut önceliğinin Afganistan'ın sürdürülebilir barış ve istikrara kavuşmasının yanı sıra bu ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi olduğunu dile getirdi. Birçok Avrupa ülkesinin tahliyeye yönelik destek taleplerini de karşıladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da düzenin sağlanması ve Kabil Havaalanı'nın sağlıklı şekilde işletilmesi noktasında Türk askerinin olağanüstü çaba sergilediğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek gerekli tedbirler alınmazsa Afganistan kökenli göç baskısının daha da artacağını, bunun da bütün ülkeler için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini söyledi.

AB'nin Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.

AB'nin Afganistan misyonu için çalışan yerel personelin Türkiye'ye kabul edilmesi konusunda talep aldıklarını belirten Erdoğan, üye ülkelerin kendilerine hizmet vermiş güç durumdaki insanların yalnızca küçük bir kısmına kapılarını açtıklarını, bu tür sembolik adımlarla meselenin üstesinden gelinemeyeceğini ve Türkiye’nin üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını üstlenmesinin beklenemeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aday ülke olduğu hatırda tutularak kapsamlı, içerikli ve samimi bir iş birliği tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'un telefon görüşmesinde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi. Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Erdoğan, Afgan düzensiz göçü krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin telefon görüşmesinde Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine sağladığı hızlı ve kapsamlı destek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıldönümünü de tebrik eden Erdoğan, Ukrayna ile olan stratejik iş birliğini güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete kadar her alanda bundan sonra da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.