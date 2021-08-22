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Kocaeli'de kuyumcu soyan şahıs İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde müşteri kılığında kuyumcuya giren ve kuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurarak altınları çalan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda; cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi. Kuyumcunun çıkardığı altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki poşette bulunan parke taşını çıkararak kuyumcunun yüzüne vurdu. Daha sonra elindeki altınlarla dükkandan kaçan zanlı kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından yaralanan kuyumcu, hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlının S.G. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonrası İstanbul'da yakalanan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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