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Eren Kaşıkçı evli mi eşi Ecem Kaşıkçı ve kızı Maya kimdir?

Eren Kaşıkçı evli mi eşi Ecem Kaşıkçı ve kızı Maya kimdir?

Masterchef 2021'nin 16 kişilik ana kadrosuna giren 12. isim Eren Kaşıkçı oldu. 38 yaşında olan Eren Kaşıkçı aslen Tokat Musullu Köyü doğumlu. Ecem Kaşıkçı ile evli olan Eren Kaşıkçı'nın bir de kız çocuğu var. Gökçeada'da yaşayan Eren Kaşıkçı, yarışmanın favori isimlerinden birisi olarak gösteriliyor.

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MasterChef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren Eren, yarışmanın 2021-2022 sezonunda dikkat çeken isim oldu. Final turunda gösterdiği efor ile izleyicilerin de yakından takip ettiği isim olan MasterChef Eren, kuzu yemeği üzerinde gösterdiği başarılı hamleler ile jüri üyeleri tarafından da takdir edilmişti. Peki, Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler..

Masterchef Eren Kaşıkçı kizilsakalinmutfag instagram adresini kullanıyor. 

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
MasterChef Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada’dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir. Bir sörf otelinde şeflik yapmaktadır. İstanbul’da uzun yıllar sektörde çalıştıktan sonra Gökçeada’ya yerleşmiştir.

Eşinin desteği ve kendi isteği ile Çanakkale Gökçeada’dan 2021’de MasterChef’e katılmıştır. Yarışmada öğrendikleri ile bir marka yaratıp insanların sofralarında tariflerinde yer almak istediğini yarışmada ifade etmiştir.

Açık ateş çalışmayı seven yarışmacı MasterChef’te kendini daha çok geliştireceğine ve daha verimli olacağına inanmaktadır.

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