Avrupa İlaç Ajansından dikkat çeken AstraZeneca açıklaması

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford–AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yan etkileri listesine nadir olarak görülen 'kan pıhtılaşmasının' eklenmesi gerektiğine karar verdi.

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Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford–AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile kan pıhtıları arasındaki bağlantının olası olduğunu ancak aşının faydalarının hala risklerden ağır bastığının altını çizdi.

EMA, kan pıhtılaşmasının aşının 'çok nadir' yan etkisi olarak listelenmesi gerektiği sonucuna vardığını belirtirken; EMA'nın güvenlik komitesi, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının Oxford–AstraZeneca aşısının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiğini belirtti.

"Çok nadir bir yan etki" EMA, Oxford–AstraZeneca aşısının tüm yaş gruplarında kullanılmaya devam etmesi gerektiğini belirtirken; düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının çok nadir bir yan etki olarak listelenmesi gerektiğini, aşı uygulanacak kişilere aşılamadan sonraki 2 hafta içinde meydana gelebilecek düşük seviyelerde kan trombositleri ile birlikte çok nadir görülen kan pıhtılaşması olasılığının bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yapılan açıklamada, Oxford–AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını olan kişilerin bildirdiği kan pıhtısı ve düşük kan trombositlerinin kombinasyonunun çok nadir olduğunu ve aşının Kovid-19'u önlemedeki genel faydalarının yan etki risklerinden ağır bastığını söyledi.

EMA, kan pıhtıları ve düşük trombosit kombinasyonunun nedenini ise bazen heparin ile tedavi edilen hastalarda (heparine bağlı trombositopeni) görülen duruma benzer bir soruna yol açan bir bağışıklık tepkisi olduğunu bildirdi.