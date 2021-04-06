Ayak parmağı doktoru bile şaşkına çevirdi: İlk defa görüyorum

ABD'de yaşayan Anna Tantillo isimli bir kadının başparmağın uzunluğu doktoru bile şaşkına çevirdi.

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ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Anna Tantillo, katıldığı bir televizyon programında ayak ve ayak bileği cerrahı Doktor Brad Schaeffer'e tedavi olmak için başvuru yaptı. Anna, doktor Brad'e, 'gerçekten çok acıyor' diyerek kendisine yardım etmesini istedi. Dr Schaeffer, ''İlk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Şahsen hiç bu kadar uzun ayak parmağı olan bir hasta görmedim'' dedi.



Dr Schaeffer, ekstra uzun parmağın muhtemelen daha sonra başka sorunlara da neden olacağını açıkladı. Dr Schaeffer "Ayak parmağınız bir parmağın iki katı büyüklüğünde attığınız her adımda bu eklemlerde iltihaba neden olur, sıkışır ve her adımda acı duymanıza neden olur.'' ifadelerini kullandı. Dr. Schaeffer, Anna'nın ağrısını hafifletmek için seçeneklerini gözden geçireceğini ve hangi kemiğin çıkarılması veya kaynaştırılması gerektiğini belirleyeceği belirtildi.