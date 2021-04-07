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Pakistan'dan Türkiye’ye, D-8’de gösterdiği başarılı liderlik için teşekkür

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye'ye, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının Dönem Başkanlığı'nda gösterdiği etkili liderlik için teşekkür etti.

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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Bangladeş'in ev sahipliğinde düzenlenen D-8'in 10. Zirve Toplantısı kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşma yaptı.

Kureyşi, Türkiye’nin Dönem Başkanlığı'nda D-8’e etkili bir liderlik sağladığı için Ankara yönetimine teşekkür ederek, dönem başkanlığını devralacak Bangladeş’e de iyi dileklerini sundu.

Güçlü bir ortaklık ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliği için çeşitli araçları ve anlaşmaları tam olarak uygulamak, girişimcilere fırsatlar oluşturmak ve özel sektörü harekete geçirmek gerektiğini belirten Kureyşi, ülkesinin daima D-8’in güçlenmesi için katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

Kureyşi, Pakistan’ın D-8’in vizyon ve hedeflerine bağlılığını yinelerken, içinde bulunulan yüzyılda son derece dijitalleşmiş ancak eşitsiz bir dünya olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu farklılıkları daha da belirgin hale getirdiğine işaret eden Kureyşi, gelişmekte olan ülkelerin çoğunun küresel ekonomiye, küresel tedarik zincirlerine ve eğitim ve kültür dünyasına oldukça düşük entegrasyonu olduğunu söyledi.

Kureyşi, Pakistan’ın 220 milyonluk nüfusunun yüzde 60’ının 30 yaşın altında olduğunu ifade ederek, Pakistan için gençlere yatırım yapmanın önemli olduğunu kaydetti.

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