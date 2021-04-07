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Aydın'da günlerdir kayıp liseli Yağmur bakın nerede bulundu

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan, lise öğrencisi 16 yaşındaki Yağmur Dilan Aksu, bir kız arkadaşının evinde bulundu.

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Didim Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Dilan Aksu, geçen pazartesi günü saat 13.00 sıralarında, Efeler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Didim Belediyesi'nde görevli babası Hüseyin Aksu polise kayıp başvurusunda bulunurken, bir yandan da kendi imkanlarıyla kızını aramaya başladı. Telefonunu kapattığı belirlenen Aksu, arama çalışmalarının 2'nci gününde, polis ekipleri tarafından bir kız arkadaşının ilçe merkezindeki evinde bulundu. Sağlık durumu iyi olan Yağmur Dilan Aksu, ailesine teslim edildi.

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