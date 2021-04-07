İslam Memiş'ten bomba gümüş uyarısı! 'Gümüş, 10 lira da olsa satmayın, alın'

Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bomba gümüş ve altın tavsiyeleri geldi. "Gümüş, 10 lira da olsa satmayın" diyen Memiş, "Kısa vadede zengin olma hayali içinde olanlar, fiziki gümüşün kıymetini bilmez. Fiziki gümüş, geleceğinizdir" uyarısı yaptı.

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Altın ve gümüş fiyatları ne olacak sorusu büyüğüyle küçüğüyle tüm yatırımcılar tarafından en sık sorulan soru oluyor. Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gümüşle ilgili flaş tüyolar geldi. "Kısa vadede zengin olma hayali içinde olanlar, fiziki gümüşün kıymetini bilmez. Fiziki gümüş, geleceğinizdir" uyarısı yapan Memiş, "Gümüş, 10 lira da olsa satmayın" dedi. İşte İslam Memiş'in sosyal medya hesabından yaptığı o uyarılar...

- Gümüş 7 lira gram altın 435 lira olduğunda “TL yapıp açıkta kalmayın, altına çevirin" dediğimde çoğu kişi “Yandık mahvolduk" diyordu. Bugün yerine koyduğunda 1.070 gram kar ile gümüşünü yerine koyuyor. Bedava bilgi, hep ekşi olur. Verdikçe kıymetsiz olur.

- Bugün yine aynısını desem 10 gün sonra her gün aynı soru “Yerine koyalım mı?" Rasyo 20 olduğunda kendinden bilirler. Gümüş, kraldır. Kıymetini bilene ne mutlu.

- İçinde zerre kadar güven olan elindekini gümüşü 10 lira olduğunda 3 kuruş için satmaz. Gün gelecek herkes çocuklarına “Şu kadar fiziki gümüşüm vardı, satmasaydım bugün şuralar benim olurdu" diyecek. Gümüş ile dün tanışmış, bugün 3 kuruşu görence satanlar, ziyanda hemde çok.

- Kısa vadede zengin olma hayali içinde olanlar, fiziki gümüşün kıtmetini bilmez. Fiziki gümüş, geleceğinizdir. Hayal edemeyeceğiniz yaşamlarınızdır. Oltaya gelmeyin. AL, SATMA. SAKIN AMA SAKIN SATMA. Kumarbaz cıvıkların gazına gelme. Ağırlık olmalı her şeyde.

- Gümüş, 10 lira da olsa satmayın. Hedefiniz almak olsun. Gümüş, 10 lira olduğunda yine alın. Tezgah çok büyük. Rasyo üzerinden vuracaklar. “Hergün ne olacak" diyenlerden olmayın. “Ne kadar daha artırabilirim" diyenlerden olun.

- Kısa vadeli dolar nedenli beklediğim gerileme yönündeki öngörümde bir değişiklik yoktur. 15 Nisan’da Merkez Bankası toplantısını görelim.