Erdoğan'dan flaş çıkış! Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda son dakika çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan'ın "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz" sözleri Ramazan'da tam kapanma mı geliyor sorusunu gündeme getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda son dakika mesajlar verdi. "Konya'da Türk Yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan birisi maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Hep birlikte tüm şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım. Gerek ailesine gerekse tüm silahlı kuvvetlerimize, milletimize başımız sağ olsun diyorum." sözleriyle başladı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili Erdoğan, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz" dedi. Bu da Ramazan'da tam kapanma mı olacak sorusunu gündeme getirdi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Asla yanlışı savunmuyor, hemen gereğini yerine getiriyoruz"

Önümüze çıkarılan engelleri birer birer aşarak buralara geldik. Ülkemize kazandırdığımız eserleri her fırsatta hatırlamamızın 2023 vizyonumuza atıfta bulunmamızın sebebi budur. Madalyonun diğer yüzünü görmezden gelmiyoruz, kendi içimizde değişimler yapmamız gerektiğini biliyorum. Bu değişimi hayata geçirmeye başlıyoruz. Asla yanlışı savunmuyor, hemen gereğini yerine getiriyoruz.

"Kesintisiz reformlarla değişim nehrinde ilerliyoruz"

Tespit ettiğimiz eksiklikleri, hataları derhal telafi yoluna gidiyoruz. Karşımızda başka sıkıntılar da var mesela uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği konumu kabullenemeyenler var. Tek misyonu ülkemize düşmanlık olan zalim rejimleri ayakta tutmakta ısrar edenler var. Proje partiler, proje kampanyalar üzerinden bize yüklenerek Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler var. Bunlara karşı da tavizsiz şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.

Türkiye'nin geldiği her seviye yeni beklentileri getiriyor. Kesintisiz reformlarla değişim nehrinde ilerliyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yükünü taşıyamayan darbe dönemi anayasasını bir kenara bırakarak yeni anayasa için kolları sıvadık. Sahada ve masada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Terörle mücadelede 40 yıl sonra ülkemizin içini tamamen temizleme aşamasına geldik.

Covid-19 tedbirleri

Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Bugün üretim tarafında çarklar dönüyor. Turizm sektöründe potansiyelimiz çok büyük, hazırlıklarımız tamam. Salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnaflarımızın sorununu biliyor ve bunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.

"Mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz"

Amacımız ülkemizi bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz. Türkiye'nin tek başına salgını yenmesi önemli değildir, önemli olan dünyadaki genel iyileşmesinin gerisinde kalmamak, mümkünse önünde gitmektir. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Biz Ramazan ayı sonrası vaka sayısını 1000-2000 seviyesine düşürürsek turizm için fırsatımız olacak. Ramazan ayında tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da kıracağız. Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz.

Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz.

"Söylediği projeye kargalar bile gülüyor"

Türkiye'nin en önemli sorunu muhalefetin duruşundaki bozukluktur. CHP'nin başındaki zatın söylediği şeylerinin yarısı yalan yarısı iftira olduğu halde atomu parçalamış gibi konuşuyor. Bu zat son dönemde bol keseden vaatler sıralamaya da başladı. Vaatlerine bir dediğimiz yok, siyasetçi vaat eder. Şayet vaatlerini yerine getiremezse de sefil bir şekilde oradan ayrılır, Bay Kemal hariç... Türkiye'de 10 milyon işsiz var ben bunları çözeceğim diyor. Söylediği projeye kargalar bile gülüyor.

"Teröristlerin, darbecilerin savunuculuğuna soyunmasına ne diyeceğiz?"

Türkiye'de üretim bitti çarklar durdu diyor. Fabrikaların 3 vardiya çalıştığı söylendiğinde niye yeni fabrika kurulmuyor diyor. Bu örnekler o kadar çok ki, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Fırsatını her bulduğunda teröristlerin, darbecilerin savunuculuğuna soyunmasına ne diyeceğiz? Emekli amirallerin yayınladığı malum bildiriye onlardan çok daha sıkı şekilde sarılıyor. Allah kimseyi şaşırtmasın.