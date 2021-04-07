Kartal'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren muhtar: Hatırlamıyorum

KARTAL'da avukatlık bürosunda akrabası olan 4 kişiyi silahla vurarak öldüren muhtarın, sözlü ifadesinde, 'ne yaptığımı hatırlamıyorum' dediği ortaya çıktı. Katil muhtarın, tartışma çıkması üzerine avukatlık bürosundan dışarı çıktığı geri döndüğünde ise katliamı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak üzerinde bulunan avukatlık bürosunda meydana gelmişti. Aralarında miras konusunda anlaşmazlık bulunan aile üyeleri avukatlık bürosunda buluşmuş, çıkan tartışmanın ardından bir süre sonra Yalova 50. Yıl Mahallesi muhtarı Ahmet Salih Belginer, dayı çocuklarına silahla ateş etmişti.

Pozitif çıktı

Ahmet Salih B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken koronavirüs testinin de pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Cenazelerini yakınları teslim aldı

Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu ve Ayşe Ece Aymutlu hayatını kaybederken Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Nuri Onat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler yakınları tarafından teslim alındı.

Haluk Onat Üsküdar Karacaahmet Mezarlığına, Ahmet Nuri Onat Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığına, Esra ve Ece Aymutlu ise defnedilmek üzere Yalova'ya götürüldü.

Ne yaptığını hatırlamıyormuş

Olaydan sonra Yalova'da yakalanan Ahmet Salih Belginer'in kendisini sorgulayan polislere olay anını ve nasıl yaptığını hatırlamadığını anlattığı öğrenildi. Ahmet Salih Belginer'in polislere "Bu kadar arazimiz var ama fakirlik içinde yaşıyoruz" diyerek akrabaları ile arazinin paylaşımıyla ilgili bir avukatlık bürosunda toplanmayı kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Tartışma, dağlık ve deniz kıyısındaki arsa nedeniyle çıkmış

Sorgusunda polislere, olay günü akrabalarının kendisine dağlık alanda bulunan 60 dönümlük bir araziye vererek haklarından vazgeçmesini istediklerini, kendisinin de deniz kıyısındaki arsaları sorduğunda tansiyonun yükseldiğini söylediği öğrenildi.

Aşağı inip geri döndükten sonra katliam yapmış

Polis soruşturması sırasında şüphelinin bir ara binadan sakinleşmek için aşağı indiği, ancak geri döndüğünde tartışmaların yeniden alevlenmesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin önce bir taksiyle Yalova'ya gittiği ardından bu taksiden inerek Yalova plakalı başka bir taksiyle yoluna devam ettiği belirlendi.

Cevap vermedi

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde resmi ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullanan şüpheli Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışında "Neden öldürdünüz" sorularına cevap vermedi.