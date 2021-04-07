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Beşiktaş'a Cenk ve Dorukhan'dan iyi haber

Beşiktaş’a Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz’den iyi haber geldi. Bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıkan 2 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alındı.

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Beşiktaş’ta Cenk ve Dorukhan Covid-19’u atlattı. A Milli Takım kampında korona viruse yakalanan 2 oyuncu, karantina sürelerini tamamladı. Cenk ve Dorukhan’a dün yapılan testin sonucu negatif çıkmıştı. Bugün yapılan test de negatif sonuçladı.

Beşiktaş’ın Süper Lig’in 33. haftasında bu akşam oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınan Cenk ve Dorukhan, teknik direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi halide forma giyebilecek.

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