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Saracchi, Falcao'nun yeni adresini açıkladı!

Galatasaraylı Saracchi takım arkadaşı Radamel Falcao'nun Arjantin'e dönme ihtialinin düşük olduğunu söylerken, "Kulübü takip ediyor, ama River'a dönmesi kesin değil. Bence MLS'ye gitmesinin ihtimali daha yüksek" diye konuştu.

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Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, ülkesinde radyo programına konuk oldu. Uruguay'da yayın yapan "Ne yapıyorsun? (How are you doing?) isimli radyo programına katılan Marcelo Saracchi takım ardakaşı Radamel Falcao hakkındaki soruları yanıtladı.

Saracchi takım arkadaşı Radamel Falcao'nun Arjantin'e dönme ihtialinin düşük olduğunu söylerken, "Kulübü takip ediyor, ama River'a dönmesi kesin değil. Bence MLS'ye gitmesinin ihtimali daha yüksek" diye konuştu.

Geçen sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a katılan Radamel Falcao, 39 maçta mücadele etti. Tecrübeli golcü 19 gol atarken 3 asist yaptı.

2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında RB Leipzig'den kiralık olarak Sarı-Kırmızılı takıma katılan Marcelo Saracchi, 38 karşılaşmada ter döktü. Uruguaylı bek 2 gol kaydederken 6 asist yaptı.

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