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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Demirören Haber Ajansı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na çevrim içi olarak katıldı.

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Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş'in ev sahipliğinde D-8 Teşkilatı'nın 10'uncu zirve toplantısı kapsamında düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na çevrim içi olarak katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "D-8 Dışişleri Bakanlar Konseyi Dönem Başkanlığını Bangladeş'e devrettik. Başarılar diliyoruz. D-8'in büyük ekonomik potansiyelini hayata geçirme gayretlerimizi sürdüreceğiz. Turizm alanındaki iyi uygulama örneklerimizi D-8 üyeleriyle paylaşacağız" dedi.

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