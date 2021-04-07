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Mehmet Ceyhan'dan futbolcuların aşılanma çalışmasına tepki

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, futbolcuların aşılanma fikrine tepki gösterdi.

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Milli Takım'ın Hollanda, Norveç ve Letonya maçının kadrosunda bulunan futbolcuların çoğunun testi pozitif çıkınca TFF Başkanı Nihat Özdemir hareket geçip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı telefonla aradı. Nihat Özdemir, Fahrettin Koca'dan onay aldı ve futbolcular aşılanacak.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında konuyla ilgili konuşan İsmail Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı; "TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aldığımız bilgilere göre; futbolcular aşılama kapsamına alındı. Ankara'da yapılan değerlendirme sonucu futbolcuların da aşılama kapsamına alındığını söyledi."

Mehmet Ceyhan: Daha riskli gruplar dururken, neden futbolcular?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, futbolcuların aşılanma çalışmalarının başlandığını öğrenince şaşırdı ve tepkisini Twitter hesabından şu şekilde dile getirdi; ''Daha riskli gruplar dururken, neden futbolcular? Çok öncelikli değil aslında. Futbolcular zaten belirtisiz geçiriyor. Sorun virüsü yaymaları. Aşı bunu engellemeyecek.'' 

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