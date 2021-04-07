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HABER /  POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan hadsiz bildiriye sert tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyi bir 'müdahale' olarak değerlendirerek, “Bir usul olarak yöntem olarak bu tasvip edilemez. Bir defa Türkiye muhtıralar, darbeler ve post modern darbeler geçmişi olan bir ülke herhangi bir ülke değil" dedi.i.

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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Parti Genel Merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu basın toplantısı düzenledi.

Emekli amirallerin bildirisini 'müdahale' olarak değerlendiren Erbakan, “Bir usul olarak, yöntem olarak bu tasvip edilemez. Bir defa Türkiye muhtıralar, darbeler ve post modern darbeler geçmişi olan bir ülke herhangi bir ülke değil. Dolayısıyla sanki siyasete millet iradesine, meclise, hükümete bir müdahale, bir ihtar, bir muhtıra olabilecek bir bildiri olması dolayısıyla tasvip etmediğimizi, millet iradesinin üzerinde hiçbir beşeri gücün bulanamayacağını, bunun kabul edilemeyeceğini açıkça ifade ettik” diye konuştu.

“Bir insanın namaz kılması takdir edilecek bir şeydir''
Sarık ve cübbeyle namaz kıldığı görüntüleri konuşulan tuğamirale de değinen Erbakan, “Bunu sosyal medya üzerinden göstermesi çok uygun değil, herkesin kendisi yapması uygun olur. Ancak tabii orduda da olsa hangi kurumda olursa olsun bir insanın namaz kılması takdir edilecek bir şeydir. Daha önce de söylediğimiz gibi şehidi şehit yapan mana bize asırlar boyunca, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı da dahil olmak üzere bu zaferleri kazandıran bu destanları yazdıran mana, ruh aslında namazın içerisinde gizli, bizim inancımızda gizli. Dolayısıyla namaz kılanları, inancının gereğini yerine getirenleri kınamak uygun bir davranış değildir” değerlendirmesinde bulundu.

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