Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bildirinin merkezinde CHP var! Bedelini ağır ödeyeceksiniz...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Amiraller bildirisiyle ilgili "Darbecinin emeklisi muvazzafı olmaz" diyen Erdoğan, "Merkezinde CHP var. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz" dedi...

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Amiraller bildirisine ve CHP'ye sert eleştiriler yönelten Erdoğan, "Mavi Vatan'ın denizcilerini selamlıyorum, darbeciler hariç. Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor. Zaten orada onun imzası var" dedi. Dövizdeki dalgalanma ve faizler konusunda da piyasaya güvence veren Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak ülkeye verdiğimiz hizmetleri inşallah yeni ekibimizle güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde de ilerleyen dönemde Meclis'imize önemli görevler düşecektir. Kongremizde temel çerçevesini ortaya koyduğumuz 2023'e kadarki yol haritamızın hayata geçirilmesini sizlerle birlikte sağlayacağız.

- Türkiye'nin 19 yıl önceki halini yaşı 35-40 altı vatandaşlar pek hatırlamaz. Her alanda yokluk, zulüm vardı.

- CHP Genel Başkanı ve şürekası, tüm konuşmalarında, hafıza-i beşerin nisyanına güvenerek, yarısı yalan, yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar.

Darbecinin emeklisi muvazzafı olmaz

- Öyle ki bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, ekonomiyle ilgilendirerek 'gündem saptırma' olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu.

- Darbecinin emeklisi muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil.

- Bizi herkesi terörist, herkesi darbeci ilan etmekle suçluyor. Tabii kendileri teröristlerle al takke ver külah ilişkisinde oldukları için teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar.

Bu emekli amirallerin merkezinde CHP var

- Ekonomi üzerinde milletimizin, gençlerimizin umudunu kırarak ülkemizi kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar.

- Şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır ve 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor. Kim bilir daha neler çıkacak?

Hesabını çok ağır vereceksiniz...

- Bundan sonra hesabını bu işin çok ağır vereceksiniz. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Darbe heveslilerini bu denli hararetli şekilde savunmanıza millet müsaade etmez, biz ise hiç müsaade etmeyiz.

- Mesele korkaklık, yüreksizlik değilmiş. Akıl ve izan sahibi doğrudan kendi varlığını hedef alan girişim karşısında böyle bir tavır içine giremez. Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.

Kılıçdaroğlu şimdi de Bilim Kurulu'na saldırdı

- Kılıçdaroğlu hızını alamayarak Bilim Kurulu'na kadar saldırdı. Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü gördük. Bilim Kurulu'na verdikleri hizmetler için de teşekkür ediyorum. Nice ölen sağlıkçı kardeşlerimiz oldu. Bay Kemal, senin bunlarla ilgili bir derdin oldu mu? Kılıçdaroğlu'nun bir dakikalık şov için yaptıklarını ben sağlık çalışanlarımızın takdirine bırakıyorum.

Sağlık Bakanı'nın atacağı tırnak bile değilsin

- Bununla da kalmayıp tabii sağlık Bakanımıza da bindiriyor. Atılacak tırnağı olsan ne âlâ... Değilsin. O kadar zavallısın. Sizin örnek gösterecek bir hizmetiniz, dikili bir ağacınız dahi yok.

- Siyasi hayatınızın tamamı bizim projelerimizi engellemeye çalışmakla geçti. Yüzsüzlükte öyle tavan yapmış durumdasınız ki dün engellemek istedikleri eserleri bugün kendi projeleri gibi sahiplenmeye çalışıyorlar.

- İstanbul'da ne yapmışsak kendi eserleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Bu ne utanmazlıktır. En tehlikeli yalan içine doğruların karıştırıldığı yalandır.

Türkiye işgal edilse keyifle kadeh kaldırırlar

- CHP Genel Başkanı çoğu kurgu olduğu açıkça belli küçük ve istisnai örnekler üzerinden bitmiş bir Türkiye fotoğrafı çizmeye kalkıyor. İşin acı tarafı, düşmanın kılıcıyla kendi ülkesine saldıran profile sahip bir ekibin, ülkenin ikinci büyük partisini adeta işgal etmiş olmasıdır.

- Bunlar Türkiye işgal edilse keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir. Türkiye iflas etse kalkıp göbek atacak kadar kendi halkından nefret eder hale gelmiştir. Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba? Bunun muhasebesini yap. Sana yakışır.

- Türkiye böyle bir siyaset anlayışını, böyle bir muhalefet tarzını hak etmiyor. Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine, 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da yine biz derman olacağız. Yalanın en etkili panzehiri hakikattir.

Dövizdeki dalgalanmalar ekonomik değil - Dövizdeki dalgalanmalar ekonomik temelli değil. Son dönemde bir miktar artan enflasyonu tekrar tek haneye indirmekte kararlıyız. Bu konuda kararlıyız.

- İhracatımız 2002'deki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Mart ayı ihracat rakamlarında tüm zamanların rekorunu kırdığımız bir dönem oldu. Salgından sonra eskisinden çok daha güçlü bir turizm gelirine sahip olacağız.

- Tabi bunları sayın Kılıçdaroğlu takip ediyor mu bilmiyorum. Uçuk saçık rakamlarla konuşmak ve milleti yalanla aldatmak sana bir şey kazandırmayacak.

- Dün Kılıçdaroğlu kürsüde rakam vererek esnaf ve sanatkarlarımızı bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın işini terk ettiğini söyledi Kılıçdaroğlu. Peki hakikati ifade ediyor mu? Hayır.

- Çünkü aynı dönemdeki 365 bin esnaf işe başlama bildiriminde bulunmuştur. Ya Kılıçdaroğlu sen ne zaman doğru konuşacaksın ya.. Bak rakamlar ortada. Esnafın derdini dile getirmek başka şey, rakamları eğip bükerek kışkırtıcılık yapmak başka şey.

- Kendisini yalancı ve provokatör ilan etmekten başka çaremiz kalmıyor. Reform paketlerimizi açıkladığımız takvime uygun şekilde hayata geçireceğiz. Eğitime ayrılan bütçeyi 20 kattan fazla arttırdık.

Okmeydanı'nda arkadaşımın çocuğunu rehin aldılar

- Bugün Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin olduğu yerde olan Okmeydanı SSK Hastanesi'nde benim bir dava arkadaşımın eşi doğum esnasında rahmetli oldu. Çocuğu vermediler ya. Rehin aldılar. Ödeme yapılmadı diye bunu yaptılar.

- Bay Kemal senin SSK Genel Müdürü olduğun dönemdi ya. Sen bu ülkede bunları yapmış bir adamsın. Bu millet senin cemaziyelevvelini çok iyi biliyor. Bütün arkadaşlarım, bunları belgeleri ile bilmeyenlere anlatacak. Anlatalım ki milletimiz gerçekleri öğrensin.

İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız

- Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Kanal İstanbul'un iki yakasında kurulacak, 500 bin nüfuslu şehir, depremle mücadele noktasında faydalı olacaktır. Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık, projenin ÇED raporu tamamlandı. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u biz size rağmen yapacağız.