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Bursa'da CHP'den istifa eden başkan AK Parti'ye geçti: 2023 seçimlerinde...

İhlas Haber Ajansı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yapan Ahmet Güneş partisinden istifa ederek AK Parti'ye üye oldu.

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Orhaneli AK Parti ilçe teşkilatında düzenlenen törende Ahmet Güneş'e Bursa İl Başkan Yardımcısı Osman Öztürk AK Parti rozetini taktı. AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan, "Orhaneli'de bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Daha öncesinde CHP ilçe başkanı olarak görev yapan arkadaşımız Ahmet Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 tam bağımsız hedefleri ve dünya lideri olduğundan dolayı AK Parti'ye üye olmak istediğini bizlere bildirdi. Biz de teşkilatımız olarak sevinçle karşılayıp parti teşkilatımıza üyeliğini kabul ederek gerçekleştirdik. 2023 seçimlerinde inşallah AK Parti bayrağını Orhaneli'de dalgalandıracağız" dedi.

İlçe Başkanı Ramazan Turhan'ın Orhaneli ilçesine hizmet ve çalışmalarından dolayı etkilendiğini ifade eden Güneş ise, "CHP'den istifa ederek Başkan Turhan ile beraber Orhaneli'ye hizmet etmeye karar verdim. Bu sıcak karşılamadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemize hizmet için hep beraber çalışacağız" diye konuştu.
Güneş, bildiri yayınlayan 103 subay için de "Geçmiş dönemlerde Türkiye'de gerçekleştirilen darbelerden bahsedecek olursak hiçbir lidere yaramamıştır. Milli iradeye saygısızlık ve pervasızlıktır." ifadelerini kullandı. Ahmet Güneş, 2013- 2015 yıllarında Orhaneli ilçesinde CHP ilçe başkanlığı görevini yürüttü.

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