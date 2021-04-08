Yıllık 2 milyon dolar! Eskişehir'de üretiyor Avrupa'dan sipariş yağıyor herkese ilginç geliyor

Porsuk Çayı’nda kullanılmak üzere gezinti tekneleri ürettikten sonra pazarı genişlettiklerini anlatan Erol, “Şirketimiz daha önce Muğla'da üretim yapıyordu. 2007 yılında Eskişehir'deki Porsuk Çayı'ndaki düzenleme ile ilgili olarak Eskişehir'e geldik." dedi.