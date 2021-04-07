15 Temmuz darbe girişimindeki Muhafız Alayı davasında karar açıklandı sanıklara ceza yağdı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde, TRT binasını işgal eden eski albay Muhammet Tanju Poshor, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği'nin komutanı eski binbaşı Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı.

Poshor'un şok mangaları eziyeti

Poshor'un adı, emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel'in 'Ağacın Kurdu, Fethullah'ın Askerleri' adlı kitabında da geçiyor.

Kitaptaki iddiaya göre Poshor, tabur komutanlığını yaptığı Kara Harp Okulu Malazgirt Taburu'nda askeri liselerden gelen Harbiyelilere 'şok mangası' denilen bezdirme yöntemlerini uyguladı. Okuldan uzaklaştırılan Harbiyelilerin yerlerine Cemaatçi öğrenciler yerleştirildi.

Önsel, katıldığı bir televizyon programında Poshor için şu ifadeleri kullandı: "Hele aralarında biri var ki adını Cemaat'le ilgili diye duyduğumda beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Bu adam silah arkadaşımdı, komşumdu, annesinin çorbasını içtim, annemin çorbasını içti, kardeşim gibiydi. Seminere katılmadığım halde 'Balyoz'dan 4 yıl yattım. Bu arkadaş yükseldi, başka yerlere geldi."

Muhafız Alayı iddianamesi

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile TRT çalışanı 65 kişinin müşteki olarak bulunduğu iddianamede, eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

Darbe bildirisini zorla okuttular

İddianameye göre, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli askerlerin darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyeti, eski alay komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın emir ve talimatlarıyla yönetildi.

Barış'ın talimatıyla, eski Piyade Yarbay Ekrem Işık komutasındaki Muhafız Komando Taburu'nda görevli 124 asker TRT'ye gönderildi. Bu taburla TRT'ye giden bir önceki Muhafız Alay Komutanı eski Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor ve eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer, yanlarındaki uzman çavuşlarla TRT stüdyolarına girerek, darbe bildirisini zorla okuttu.

Şüphelilerden, eski piyade binbaşı Osman Koltarla komutasındaki Köşk Muhafız Komando Birliğinde görevli 103 asker ise TRT baskınına destek için TRT yakınındaki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarında hazır bekletildi. Eski binbaşı Fedakar Akça da Muhafız Komando Taburunda görevli 108 askerle Genelkurmay Başkanlığı Karargahına sevk edildi.