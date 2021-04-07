Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı dolandırıcıların “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasını taklit edip vatandaşlara sahte linklerin yer aldığı kısa mesajlar ileterek para talep ettiklerini belirterek vatandaşları uyardı.

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Sosyal medya hesabından Ankaralıları uyaran Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bazı art niyetli kişilerin “6 Milyon Tek Yürek” kampanyamızı taklit edip vatandaşlarımıza sahte linklerin yer aldığı kısa mesajlar ileterek para talep ettikleri belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyemizin kampanyasına ait tek internet adresi www.ankaratekyurek.com”dur. Belediyemiz haricinde iletilen kısa mesajlara ya da başka internet sitelerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz.