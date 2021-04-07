BIST 1.411
DOLAR 8,15
EURO 9,69
ALTIN 455,41
HABER /  YEREL

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı dolandırıcıların “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasını taklit edip vatandaşlara sahte linklerin yer aldığı kısa mesajlar ileterek para talep ettiklerini belirterek vatandaşları uyardı.

Abone ol

Sosyal medya hesabından Ankaralıları uyaran Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bazı art niyetli kişilerin “6 Milyon Tek Yürek” kampanyamızı taklit edip vatandaşlarımıza sahte linklerin yer aldığı kısa mesajlar ileterek para talep ettikleri belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyemizin kampanyasına ait tek internet adresi www.ankaratekyurek.com”dur. Belediyemiz haricinde iletilen kısa mesajlara ya da başka internet sitelerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

ÖNCEKİ HABERLER
KOBİ'lere 1 milyon TL'ye kadar destek! Bakan Mustafa Varank duyurdu
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Samsun'da 55 bin TL'ye satışa çıkardı! Paradaki hatayı görünce şaştı kaldı
Van'da sınıf başkanı seçilen Bejan'ın vaadini belediye başkanı gerçekleştirdi
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Süper Lig'de 33. haftada karşılaşacak 2 takımı koronavirüs vurdu
İran'da Azerbaycan Türkü aile bebekleri için Türkçe isim yazılı kimlik mücadelesini 9 ay sonra kazandı
Gözaltındaki emekli amirallerin avukatı açıkladı! Meral Akşener ve Devlet Bahçeli’ye dava açacaklar
Adıyaman'da tırtıllar ip gibi dizildi görenler 'yılan' zannetti
Brezilya’da günlük 4 bin 195 koronavirüse bağlı can kaybı açıklandı
Yorumlar