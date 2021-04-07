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Adıyaman'da tırtıllar ip gibi dizildi görenler 'yılan' zannetti

ADIYAMAN'da ip gibi dizilen 78 adet çam keseböceğini (tırtıl) görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Böceklerin, kuşların saldırısından korunmak için bir araya geldikleri öne sürüldü.

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Adıyaman’da bir okulun bahçesinde ilk fark edildiğinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan sanılan sıralı tırtıllar görenleri şaşkına çevirdi. Tırtılların sıralı ve düzenli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Vatandaşlar sıralı tırtılları tek tek saydı. Vatandaşlar, tırtılların tamamının tek bir parça gibi sıralı dizilmesinin, böcek yiyen kuşların saldırısından korunmak için olduğunu dile getirildi.

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor.

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