Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yazılı açıklama yaparak Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.