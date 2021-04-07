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Kilis'te 41 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

KİLİS'te, kontrolünden çıkarak, devrilen traktörün altında kalan Sevran Ercan (41), hayatını kaybetti.

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Musabeyli'nin Çınar köyünde tarlayı süren Sevran Ercan yönetimindeki 79 AJ 562 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Ercan, ters dönen traktörün altında kalarak, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ercan, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sevran Ercan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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