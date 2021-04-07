BIST 1.422
DOLAR 8,18
EURO 9,72
ALTIN 457,46
HABER /  YEREL

Edirne Ticaret Müdürü duyurdu! Alkollü içecek reklamı yasağına uymayanlara idari işlem uygulanacak

EDİRNE Ticaret Müdürü Mahmut Altun, reklam yasağına uymayan alkollü içecek satışı yapan bazı büfe ve benzeri işletmelere yönelik idari işlem uygulanacağını bildirdi.

Abone ol

Altun, yaptığı yazılı açıklamada yasa gereği alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamının ve tüketicilere yönelik tanıtımının yapılamadığını belirtti.

Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlikte bulunamayacağını anımsatan Altun, Edirne'de bu kurallara bazı işletmelerin riayet etmediğini ve İl Müdürlüğüne konuyla ilgili şikayetlerin geldiğini bildirdi.

Alkollü içkilerin marka, logo, amblem ve işaretlerini içeren materyallerin iş yerlerinin tabela, vitrin ve dolaplarında kullanılamayacağını aktaran Altun, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizin muhtelif yerlerinde alkollü içki satışı yapan işletme, büfe ve benzeri yerlerde yasal düzenlemeye aykırılıklar müşahede edilmiştir. Ayrıca, yasal düzenlemeye aykırı olarak yapılan reklamların haksız ticari kazanca yol açtığını aynı iş kolundaki işletmelerce müdürlüğümüze iletilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından üyelerine duyurmak üzere, odalarına mevzuatla ilgili geniş açıklama gönderilmesine rağmen bazı satış yerlerinin yasal düzenlemeye aykırılıklarını sürdürdükleri görülmektedir. Yapılacak denetimlerde mevzuat dışına çıkan işletmelere idari işlem yapılacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
'Sarıklı Amiral' Mehmet Sarı ihraç ediliyor! Şoförü ve koruması neler anlattı
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Dolar güne yatay seyirle başladı! Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına kitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun yakın markaja aldığı Mahruze Keleş'i aradı
Bursa'da ormandan gelen çığlıklar iğrenç olayı ortaya çıkardı! Genç kadın kabusu yaşadı
Galatasaray'da Emre Akbaba'dan yönetimi şoke eden talep
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 'Eğitim Ödülü'
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına yanıt
104 emekli amirale bildiri soruşturmasında yeni gelişme! Dijital izler inceleniyor
Anayasa Mahkemesi’nden Ankara gar saldırısında karar
Yorumlar