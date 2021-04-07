Edirne Ticaret Müdürü duyurdu! Alkollü içecek reklamı yasağına uymayanlara idari işlem uygulanacak

EDİRNE Ticaret Müdürü Mahmut Altun, reklam yasağına uymayan alkollü içecek satışı yapan bazı büfe ve benzeri işletmelere yönelik idari işlem uygulanacağını bildirdi.

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Altun, yaptığı yazılı açıklamada yasa gereği alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamının ve tüketicilere yönelik tanıtımının yapılamadığını belirtti.

Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlikte bulunamayacağını anımsatan Altun, Edirne'de bu kurallara bazı işletmelerin riayet etmediğini ve İl Müdürlüğüne konuyla ilgili şikayetlerin geldiğini bildirdi.

Alkollü içkilerin marka, logo, amblem ve işaretlerini içeren materyallerin iş yerlerinin tabela, vitrin ve dolaplarında kullanılamayacağını aktaran Altun, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizin muhtelif yerlerinde alkollü içki satışı yapan işletme, büfe ve benzeri yerlerde yasal düzenlemeye aykırılıklar müşahede edilmiştir. Ayrıca, yasal düzenlemeye aykırı olarak yapılan reklamların haksız ticari kazanca yol açtığını aynı iş kolundaki işletmelerce müdürlüğümüze iletilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından üyelerine duyurmak üzere, odalarına mevzuatla ilgili geniş açıklama gönderilmesine rağmen bazı satış yerlerinin yasal düzenlemeye aykırılıklarını sürdürdükleri görülmektedir. Yapılacak denetimlerde mevzuat dışına çıkan işletmelere idari işlem yapılacaktır."