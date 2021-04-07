104 emekli amirale bildiri soruşturmasında yeni gelişme! Dijital izler inceleniyor

104 emekli amiralin imzaladığı 'Montrö Bildirisi' nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiralin emniyetteki sorguları sürüyor. 4 emekli amiralin emniyete ifade vermeye gitmesi beklenirken, bilişim polisi de gözaltındaki amirallerden elde edilen cep telefonu, bilgisayarlar üzerinde iz sürüyor. Zanlıların cep telefonlarının HTS kayıtları inceleniyor...

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Emekli 104 amiralin imzasını taşıyan “Montrö Bildirisi” ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Gözaltında bulunan emekli amirallerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. Gözaltındaki isimlerin Emniyet'te iki kişilik nezarethanelerde kaldığı ifade edildi. Sağlık kontrolleri de günde iki kez hastaneye götürülerek yapılıyor.

Siber polis tüm dijitallerde iz sürüyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin inceleme Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılıyor. Emekli amirallerin telefonlarındaki dokümanlar, yazışmalar ve mesaj grupları da incelemeye alındı.

Bildiri öncesinde bir araya geldiler mi?

Yine birbirleriyle irtibatlarına ve bildiri öncesinde bir araya gelinip gelinmediği de araştırılıyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan (BTK) HTS kayıtları istendi. Araştırma sonrası hazırlanacak rapor doğrultusunda da gözaltındakilerin ifadesi alınacak.

4 emekli amiral bugün ifadeye geliyor

Yaş durumları nedeniyle gözaltı kararı verilmeyen 4 emekli amiral, 3 gün içerisinde emniyete ifade vermeye çağrılmıştı. Bu isimlerin de bugün Ankara Emniyeti’ne gelerek ifade vermeleri bekleniyor.

'Bildiri değil duyuru' dediler

Gözaltında bulunan 4 emekli amiralin avukatı olan Şule Nazlı Erol, dün akşam saatlerinde müvekkilleriyle görüştü. Avukat Erol, “Müvekkillerimle yaptığım görüşmede, gözaltına gerekçe olarak gösterilen açıklamanın bir bildiri olmadığının altını ısrarla çizdiler. Kendileri bunun bir duyuru olduğunu belirtti. Aynı şekilde ‘Büyükelçiler tarafından da benzer bir açıklama yapıldı, biz neden gözaltına alındık’ diye soruyorlar. ‘Gözaltında olmamamız gerekirdi. Suç işlemedik’ dediler. Söz konusu duyuruda suç unsuru olmadığını belirttiler. Çok üzgün olduklarını ifade ettiler” dedi.

Muvazzaf amirallerle bağlantıları var mı? Güvenlik birimleri tarafından yapılan ilk incelemede, bildiriye imza atan 104 emekli amiralin muvazzaf askerlerle bir bağlantısının tespit edilemediği iddia edildi. Emekli amirallerin bildirisinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, ilgili kurumlar da idari inceleme yaptı. Yapılan araştırmaların ilk sonuçlarına göre, bildiriyi hazırlayan amirallerin muvazzaf askerlerle herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği belirtildi. Başsavcılığın, dijital materyaller de dahil olmak üzere yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından son tespiti yapacağı vurgulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda emekli amirallerin HTS kayıtları ve telefon trafiğini de inceleyecek.

Sarıklı amiral soruşturmasında son durum ne?

Bu arada sosyal medyada yayımlanan 'sarıklı amiral'in görüntüleri ile ilgili olarak da ayrı bir soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın sonuçlarına göre de atılacak adımlar belirlenecek. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sarıklı fotoğrafı basına yansıyan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın yanı sıra şoförü ve korumalarının da ifadesi alındı..