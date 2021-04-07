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Fenerbahçe'ye Allahyar piyangosu! 8 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in Fenerbahçe'nin Zorya'da kiralık olarak forma giydiği Allahyar Sayyadmanesh için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye 2 sezon önce İran ekibi İstiklal'den transfer olan Allahyar Sayyadmanesh beklenen performansı gösterememiş ve İstanbulspor'a kiralanmıştı. 750 bin euro bedelle sarı-lacivertli ekibe transfer olan yıldız isim, daha sonra İstanbulspor'dan ayrılarak Zorya'ya kiralandı. Allahyar, Ukrayna'da oldukça başarılı günler geçiriyor.

8 milyon Euro
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in genç futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Shakhtar Donetsk'in genç futbolcu için 8 milyon Euro'yu (76 milyon TL) gözden çıkardığı vurgulandı. Bu rakam genç futbolcunun kariyerinde rekor bir bonservis.

17 maçta beş gol, iki asist
Ukrayna ekibinde bu sezon çıktığı 17 maçta beş gol, iki asist kaydeden ve gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazandı.

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