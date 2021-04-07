Zeljko Obradovic geri dönüyor! İşte yeni takımı

CSKA Moskova'nın Dimitris Itoudis'in yerine Fenerbahçe'nin eski antrenörü Zeljko Obradovic'i getireceği iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin eski antrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova ile THY Euroleague'e geri dönmeye hazırlanıyor. Championat.com'un haberine göre; CSKA Moskova, baş antrenör Dimitris Itoudis'in takımdan ayrılması durumunda Zeljko Obradovic'e teklifte bulunacak.

CSKA Moskova'ya yakın bir Rus gazeteci bu gelişme ile ilgili, "Itoudis çok talepkar. CSKA'nın tüm verileri inceleyeceğini ve gelecek için en iyi seçimi yapacağını düşünüyorum. Itoudis'ten ayrılırlarsa, görevi için ilk adayın Zeljko Obradovic olacağını düşünüyorum. Açıkçası Itoudis gibi bir koça veda ederseniz, başka bir üst düzey uzman bulmanız gerekir. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Obradovic bir yıl ara verdi. Ama CSKA düzeyinde bir ekip ona bir teklif yaparsa bunu değerlendirecektir" yorumunda bulundu.