Real Madrid'den Liverpool'a 3 yıl sonra aynı tarife

2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid 3 yıl sonra bu kez çeyrek final ilk maçında rakibini aynı skorla devirdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Liverpool'u konuk etti. Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak mücadeleye ilk 11'de başlarken 81. dakikada yerini Roberto Firmino'ya bıraktı.

İki takım en son 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış ve Real Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi olmuştu. Aradan geçen 3 yılın ardından sonuç değişmedi ve Real Madrid rakibini bu kez çeyrek finalde aynı skorla devirdi.

Real Madrid maça hızlı başladı. Üst üste ataklarla rakibinin üzerine giden Zinedine Zidane'ın ekibi 27. dakikada Vinicius Jr ile 1-0'ı buldu. Liverpool bu golün şokunu atlatamadan Real Madrid 36. dakikada Marco Asensio ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarı 2-0 biterken Liverpool'un ilk yarıda rakip kaleye şut atamaması devreye damga vurdu.

Real Madrid'den 3 yıl sonra aynı tarife

65. dakikada Real Madrid adına ikinci kez sahneye çıkan Vinicius Jr maçı 3-1'e taşırken kalan sürede başka gol olmadı. Real Madrid turun ilk maçında Liverpool'u 3-1 mağlup ederek yarı final için avantajı kaptı. Çeyrek final turunun rövanş maçı 14 Nisan Çarşamba günü Anfield'da oynanacak.

Ozan Kabak, Real Madrid maçında nasıl oynadı?

81 dakika sahada kalan Ozan Kabak maç boyunca 70 kez topla buluşurken 63 pas yaptı. Genç stoper bu pasların %87'sinde isabet buldu. %50'lik ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynayan Ozan Kabak, 1 kez pas arası yaparken 1 top kapma, 1 de uzaklaştırmayla oynadı.

Manchester City: Panzer avcısı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, Borussia Dortmund'u 2-1 yendi. Kevin de Bruyne perdeyi açtı. Marco Reus 84'te Borussia Dortmund'u ümitlendirdi. Maçta son sözü 90'da Phil Foden söyledi.