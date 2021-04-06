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'Suriye'de çok sayıda şehit ve yaralı var' haberine yalanlama!

Suriye Haseke kırsalında TSK'ya ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler yalanlandı.

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Suriye'nin Haseke bölgesinde mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğu yönündeki haberlere yalanlama geldi.

İddiayla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, "Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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