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Daniyar Ismailov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalyayı rekorla kazandı

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın dördüncü gününde Erkekler kategorisi 72 kiloda Daniyar Ismailov koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde Erkekler kategorisi 72 kiloda Daniyar Ismailov koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Silkmede ise 181 kilo ile 6. oldu, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Avrupa Halter şampiyonu olurken, kürsünün en üst basamağına çıktı.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü günü sonunda milliler 4 altın, 2 gümüş 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı.

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