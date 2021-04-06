Türkiye 6 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 32.667'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2003'ü semptomatik olmak üzere 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 211 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 28 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 28 bin 498 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 477 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Vaka sayısı yine rekor kırdı

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Vaka sayıları son olarak 3 Nisan'da 44 bin 756'yla rekor kırmıştı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 1706'sı semptomatik olmak üzere 42 bin 551 yeni vaka tespit edilmişti.