Konya'daki dehşet! Çocuklarının okulu önünde kayınpederini öldüren damat tutuklandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, çocuklarının okulu önünde kayınpederi Ramazan Başarı'yı (55) göğsünden bıçaklayarak öldüren Tolga Kaya mahkemece tutuklandı.Abone ol
Konya'da dün öğle saatlerinde Tolga Kaya 2 oğlunun eğitim gördüğü okulun önünde karşılaştığı kayınpederi Ramazan Başarı'yı aralarında çıkan tartışmada göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Başarı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra kaçan ve kısa sürede polis ekiplerince yakalanan Kaya, bugün adliyeye sevk edildi. Tolga Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.