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Antalya'da otelde hayatının şokunu yaşadı! Bacağını, kulağını, boynunu ısırdı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 51 yaşındaki otel çalışanı Hacı Hatip Aksoy'a kafesten kaçan maymun saldırdı.

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Edinilen bilgiye göre Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde bir otelin bahçesinde meydana gelen olayda çalışanlar, kafesten kaçan maymunu yakalamak için seferber oldu. Otel bahçesinde kaçan maymunun yakalanması için müşterilerde destek verdi. Daire içine alınan maymun kaçabilmek için Aksoy'a saldırdı. Talihsiz adamın bacağını, boynunu ve kulağını ısıran maymun yakalanıp tekrar kafese konuldu. Aksoy ise tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.

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