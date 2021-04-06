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Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı

104 emekli amiralin bildirisiyle yeniden gündeme gelen tekkedeki sarıklı amiral olayıyla ilgili soruşturma genişletildi. Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın şoförü ve korumasının da ifadeleri ortaya çıktı.

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104 emekli amiralin bildirisinde Montrö Sözleşmesi dışındaki 2'inci unsur, tekkedeki amiral görüntüleriydi. “Soruşturma zaten başlatıldı" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz de olumlu bakmayız, ama bu olay huzursuzluk yaratan bir bildirinin de bahanesi olamaz” sözleriyle tepki göstermişti.  

Komutan, koruması ve şoförünün ifadesi alındı

Erdoğan'ın "münferit bir hadise olduğu açıktır" dediği olaya dair soruşturmanın genişlediği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sarıklı fotoğrafı basına yansıyan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın yanı sıra şoförü ve korumalarının da ifadesi alındı.. 

Şoförü: Makam aracındaki bayrağı kaldırdık

Kurdoğlu cemaati mensubu olduğu iddia edilen Tuğamiral Sarı'nın sarıklı bir şekilde cemaat etkinliğine katılması ve fotoğraf ve görüntülerinin medyada yer alması soruşturmasında Sarı'nın şoförü ifade verdi. Şoför verdiği ifadede otomobildeki bayrağın kaldırıldığını, otomobilde asker olduğunun gizlenmeye çalışıldığını söyledi.

Korumaları fotoğrafıları doğruladı

Amiralin korumaları da fotoğrafları doğruladı. Sarıklı olarak cemaat etkinliğine katılan Mehmet Sarı'nın 1991 yılında Deniz Harp Okulu'nu  teğmen rütbesiyle tamamladığı belirtildi. Güvenlik kaynakları soruşturmada sona gelindiğini ve yakın zamanda tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

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