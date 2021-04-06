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İstanbul Ramazan pidesi fiyatları 2021 yılında yüksek zam geldi

Her yıl Ramazan ayının başlangıcında merak edilen soru İstanbul için yanıt buldu. Ramazan pidesinin fiyatı, İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda belli oldu.

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İSTANBUL Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla 2021 yılı Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. Pideye bu sene 1 lira ile 1.5 lira arasında bir zam geldi. Yeni fiyat tarifesine göre 365 gram sade Ramazan pidesi 4 liradan satılacak. 350 gram yumurtalı ve susamlı Ramazan pidesinin fiyatı ise 5 liraya çıktı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi fırıncıların yaptığı zam sonrasında halk ekmeğin 350 gramlık Ramazan pidesini yarı fiyatına satacağını duyurdu. Halk ekmekte ramazan pidesi 1.5 liraya vatandaşa verilecek. 

Geçen yıl pide kaç liraydı?
İstanbul'da Ramazan pidesi 2020 yılında 3 liradan satılmıştı. Pideye bu sene 1 lira zam yapılmış oldu. Yumurtalı pidenin fiyatı ise geçen yıl 3.5 liraydı. Bu sene yumurtalı pideye gelen zam 1.5 lira oldu.

İzmir'de 250 gram pidenin fiyatı belli oldu
İzmir Fırıncılar Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin imzasıyla, ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Yayınlanan fiyat tarifesine göre bu sene İzmir’de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak Ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlıyor. İlk sahura 13 Nisan salı gecesi kalkılacak ve ilk oruç 14 Nisan çarşamba günü açılacak. 

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