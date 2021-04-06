İşte emekli ve memur maaşlarına enflasyon zammı! Emekli, asker, polis, bekçi, öğretmen, doktor maaşları
Enflasyon rakamlarının bekleneni üzerinde gelmesi üzerine memur ve memur emeklileri ile, dul ve yetim maaşlarına enflasyon zammı için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisine yüzde 3’lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 0.71, SSK ve Bağkur emeklisine ise yüzde 3.71 zam garanti hale geldi.
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamda geri sayım başladı. Dün açıklanan enflasyon verilerine göre, Temmuz ayı için memur ve memur emeklisine yüzde 3’lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 0.71 fark göründü. Bu farkın bir miktar daha artması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de şimdiden yüzde 3.71 zammı garantiledi. İşte Posta'nın haberindeki polis, asker, doktor, emekli, dul ve yetim aylıklarına gelecek muhtemel zamların kuruşu kuruşuna hesabı...
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ise 6 aylık enflasyon rakamı neyse o oranda zam alıyor, yani toplu sözleşme yok.
Ocak ayında yüzde 8.36 olmuştu
SSK ve Bağkur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyon verisine göre yüzde 8.36 zam almıştı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36’lık bir fark oluştu.
Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı. Bu durumda memur ve emeklisi yüzde 3 artı yüzde 4.36 yani toplamda yüzde 7.36 zam aldı.