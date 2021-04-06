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İstanbul'da toprağın altından çıktı işçiler panikledi! Ekipler alarma geçti

İSTANBUL'da cami inşaatının temel kazısı sırasında havan topu mermisi bulundu.

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Olay, Ümraniye'de geçen cumartesi öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalışmalarına yeni başlanan cami inşaatının temel kazısı esnasında, işçiler yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda havan topu mermisi buldu. Toprağın altından çıkan havan topunu gören işçiler, panikleyerek olay yerinden uzaklaşıp durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi havan topu mermisi üzerinde yaptığı incelemeler sonrası, havan topu inşaat alanından güvenlik önlemleri alınarak çıkarıldı. Havan topu mermisinin bulunduğu inşaat alanı havadan da görüntülendi.


"Eski midir yeni midir biz bilemeyiz"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan Dursun Ali Yıldız, "Olay cumartesi günü gerçekleşti. Cami inşaatına yaklaşık bir ay önce hafriyat çalışmasına başlandı. İnşaatta çalışan arkadaşlar hafriyatın içerisinde havan mermisi bulmuşlar. Polis ekiplerine haber verilmiş. Polislerde çevre güvenliğini aldıktan sonra alıp götürdüler. Eski midir yeni midir biz bilemeyiz. Bu konuda ne söylesek yanlış olur üzerinde toprak kalıntısı vardı muhtemelen eski olması çok yüksek." diye konuştu.

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