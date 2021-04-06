İzmit'teki vahşet! Kocasının boğarak öldürdüğü Özlem 'Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür' demiş

İZMİT'te, vaiz olan eşi Özlem Güneş'i boğarak öldüren imam Zülküf Güneş'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada okunan iddianamede, Zülküf Güneş'in eşini öldürdükten sonra bıçakla kendisini yaralayarak meşru müdafaadan yararlanmaya çalıştığı belirlendi. Özlem Güneş'in babasının sözleri ise kan dondurdu.

Abone ol

​İzmit'te, geçen yıl 5 Eylül'de, imam Zülküf Güneş ile vaiz eşi Özlem Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Zülküf Güneş, Özlem Güneş'i boğarak öldürdü. Zülküf Güneş, daha sonra polisi arayarak durumu bildirdi. Sol bileğinde ve boğazında bıçak yaraları bulunan Zülküf Güneş, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargılama başladı, sanık avukatları katılmadı

Zülküf Güneş'in yargılanmasına bugün, Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada Zülküf Güneş, öldürülen Özlem Güneş'in babası Servet Gön ve avukatı hazır bulundu. Zülküf Güneş'in avukatı ise sağlık mazereti bildirerek duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, iddianameyi sanığa okudu.

'Haksız tahrik ve meşru müdafaadan faydalanmak için kendisini yaralamış'

İddianamede, sanık Güneş'in aralarında çıkan tartışma sonucu eşi Özlem Güneş'i saat 01.30- 02.00 sıralarında boğarak öldürdüğü, sabah saat 05.00 sıralarına kadar eşinin cesedinin yanında durduğu belirtildi. Sanığın daha sonra bıçak ile intihar etmek amacıyla sol el bileğini kesmeye çalıştığı, ancak intihar edemeyeceğini anlayınca, bu kez haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla aynı bıçak ile sol boyun bölgesine 2 kesi attığı belirtilen iddianamede, sanık Zülküf Güneş'in daha sonra 112'yi arayarak yetkililere haber verdiği kaydedildi. Olay yeri inceleme raporlarında, olay yerinde ve sanığın vücudundaki yara izlerinde yapılan incelemelerde, kan izlerin sanığın boğuştuklarını söylediği bölgeden uzak olması ve yara izlerinin niteliği dikkate alındığında sanığın haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla kendisine zarar verdiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Savunma yapmadı

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapması için sanık Zülküf Güneş'e söz verildi. Avukatının sağlık mazereti nedeniyle duruşmada bulunmadığını söyleyen Zülküf Güneş, "Bu nedenle savunmamı ayrıntılı şekilde avukatımla birlikte yapmak istiyorum. Bu celsede savunma yapmak istemiyorum" dedi.

'Bu adam beni öldürürse boğazımı sıkarak öldürür'

Daha sonra söz verilen Özlem Güneş'in babası Servet Gön, olayı, torunlarını kendisine teslim eden polislerden öğrendiğini belirterek, "Sanıktan şikayetçiyim. Ben olay tarihinde polis tarafından aranmamın ardından İzmit'e geldim. Karakola gittiğimde iki çocuğu bana verdiler. Olayı emniyette öğrendim. Kızım daha önce bir kez boşanma davası açtı. Ancak daha sonra geri çekti. Daha sonra tekrar boşanma davası açtı. Bu sırada yine darp olayı olduğunu hatırlıyorum. Daha öncesinde kızım ve sanık Edirne Keşan'da yaşıyordu. O dönemde de boğazını sıkıp darbettiğini hatırlıyorum. Biz aile içine karışmamak için uzun süre müdahale etmek istemedik. Fakat Kocaeli'de de bu boğaz sıkma olayı tekrarlanınca kızım annesine, 'Bu adam beni öldürürse boğazımı sıkarak öldürür' demiş. Eşimin bu yönde beyanı oldu" dedi.

'Kızıma uzun süre psikolojik şiddet ve ekonomik baskı uygulamış'

Servet Gön kızının uzun süre psikolojik şiddet gördüğünü ve ekonomim baskıya uğradığını kaydederek, "Evlendiklerinin ertesi günü dahi sanık kızımın hazırladığı kahvaltıya, 'Bizim orada bu kahvaltıyı hayvanlara veriyorlar' demiş. Bunları bana bizzat kızım söyledi. Sanık son dönemde kızımla barışmayı çok istiyordu. Boşanma konusunda anlaşma durumu olmuştu. Ancak avukatın ofisinde kızıma yine saldırdığını öğrendim. Herhangi bir kanama görmedim ama vücudunda kızarıklıklar vardı. Avukat hanım da bu olaya şahit olmuş. Olaydan önceki dönemde birlikte yaşamıyorlardı. Ancak kızım, küçük kızının babasını tanıması adına zaman zaman sanığın eve davet ediyordu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Zülküf Güneş’in tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı erteledi.